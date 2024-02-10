توقيع مذكرة تفاهم بين الفنار للتدريب المالي وبلتون القابضة

وقعت شركة الفنار للتدريب Beacon FinTrain مذكرة تفاهم مع شركة "بلتون القابضة" أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا من خلال ذراعها التدريبي "أكاديمية بلتون".

تهدف هذه الشراكة الي تدريب و تطوير الخبرات المالية في مصر، من خلال الجمع بين خبرات شركة الفنار للتدريب Beacon FinTrain في مجال البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير العاملين والقائمين على الادارة المالية وخبرة شركة "بلتون القابضة" بالقطاع المالي. تستهدف الشراكة تأهيل مهنيين مدربين على أعلى مستوى، قادرين على مواكبة المتطلبات المتغيرة للقطاع المالي.

وفقاً للمذكرة، ستقدم الفنار للتدريب Beacon FinTrain مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة من خلال "أكاديمية بلتون" لرفع مستوى الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي.

أكد مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية للشركة، أهمية تطوير القدرات المالية والتعليم المستمر لمواجهة تحديات السوق، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية التي تقدمها شركة الفنار للتدريب Beacon FinTrain تم تصميمها بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين.

من جهتها، صرحت شيري بشارة، رئيس قطاع الموارد البشرية والاستدامة بـشركة بلتون القابضة، قائلة "يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال تدريب المعرفة المالية التقني، مما يؤثر بشكل كبير على الانشطة التجارية اليومية ويعمل بمرونة تعاونية لتتناسب مع تدفق العمل المتنامي. نحن نسعى دائماً للمزيد من التعاون المستقبلي المستمر لتطوير مناهج الأكاديمية وتوفير خبرات مالية شاملة ومتقدمة من خلال محترفين ذوي خبرة قوية في الصناعة وخلفيات أكاديمية راسخة وخبرة عملية مثبتة".

أضاف الدكتور وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق للفنار للتدريب Beacon FinTrain، أن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تتطلب تحسين القدرات والاستجابة السريعة لتغيرات السوق لمواكبة التطورات، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا المالية والابتكار في هذا المجال.

واختتم أن هذه الشراكة مع شركة بلتون القابضة الرائدة في المجال تقديم الخدمات المالية، ستعزز من نجاح الشركتين وتدعم تطور الخدمات المالية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الفنار للتدريب Beacon FinTrain تعمل على تصميم وتطوير برامجها لمواكبة التطورات في القطاع المالي عالمياً.