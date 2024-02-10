«ريلمى» تطلق أحدث هواتفها الذكية C67 بالسوق المصرية

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد realme C6 في الأسواق المصرية، ويتميز هذا الهاتف بتصميم عصري ومواصفات استثنائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستهلكين في العام الجديد.

يأتي realme C6 بمواصفات فائقة، حيث يحتوي على شرائح Snapdragon 685 بتقنية 6 نانومتر، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية تكبير 3x، وشحن سريع SUPERVOOC بقوة 33 واط. يتميز الهاتف بمظهر عصري مستوحى من Sunny Oasis.

ريلمي تعتبر العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية في العالم، حيث حققت مبيعات تزيد على 200 مليون وحدة حتى الآن، وتألقت سلسلة C التي باعت 100 مليون وحدة في عام 2021.

هدف realme C6 هو مواصلة تراث الهواتف الفائزة وتحقيق إنجازات ريلمي، ويعتبر إضافة قوية لسلسلة C التي حازت على جوائز مهمة.

الهاتف يأتي بتصميم على مستوى عالمي مع تفاصيل تصميم فريدة تتضمن تدرجات الجهاز وتقنية الطلاء. تأتي كاميرا realme C6 بدقة 108 ميجابكسل، مع ميزة تكبير 3x لتقديم تجربة تصوير مميزة.

وتعتبر الشرائح Snapdragon 685 بدقة 6 نانومتر ميزة إضافية، حيث توفر أداء استثنائيًا مع زيادة في تردد وحدة المعالجة المركزية وتردد وحدة المعالجة الرسومية.

يأتي realme C6 بتصميم فريد يتخلى عن حامل الشاشة، ويقدم مظهرًا أنيقًا بفضل حوافه النحيفة. تأتي الكاميرا بتقنيات متقدمة مثل Mini Capsule 2.0 ووظيفة NFC لتحسين الراحة.

ومع شاشة عالية السطوع ومعدل تحديث عالي، يقدم الهاتف تجربة عرض مميزة.

يُظهر realme C6 التزام ريلمي بتقديم أحدث التقنيات والابتكارات في عالم الهواتف الذكية، ويشير إلى رغبتها في تقديم الأفضل في فئته.



