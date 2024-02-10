أكرم عفيف يتوج بلقب هداف كأس آسيا 2023

توج أكرم عفيف نجم منتخب قطر، بلقب هداف بطولة كأس آسيا 2023، بعد تسجيله 8 أهداف، كان آخرها هاتريك في المباراة النهائية ضد منتخب الأردن.

نجح عفيف في تسجيل جميع أهداف قطر في المباراة النهائية من ركلات جزاء، ليُصبح أول لاعب يسجل في نهائي كأس أمم آسيا في نسختين متتاليتين (2019, 2023).

قبل المباراة النهائية، كان عفيف يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، خلف العراقي أيمن حسين بـ 6 أهداف، وبفضل الهاتريك الذي سجله، ارتفع رصيده إلى 8 أهداف، ليُتوّج بلقب هداف البطولة ويُسهم في فوز قطر بلقبها الثاني على التوالي.

حقق منتخب قطر إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "استاد لوسيل" مساء اليوم، في نهائي البطولة.

وأصبح قطر أول منتخب عربي يحافظ على اللقب في نسختين متتاليتين، حيث نجحت 4 منتخبات فقط في تحقيق هذا الإنجاز من قبل، وهي: كوريا الجنوبية (1956 - 1960)، إيران (1968 - 1972 - 1976)، السعودية (1984 - 1988)، واليابان (2000 - 2004).

