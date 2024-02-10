«دي دي مصر» تكشف نتائج استطلاع للسائقين حول الابتكارات والتزام الشركة بالسلامة

أعلنت شركة دي دي مصر، منصة التنقل الرائدة في مصر، عن نتائج استطلاع شامل للسائقين، حيث أظهرت النتائج تفوق الشركة في تقديم خدمات تكنولوجيا التنقل والتزامها بالسلامة.

منذ إطلاق دي دي مصر في عام 2021، حققت الشركة نمواً كبيراً في مصر، حيث استفاد السائقون من الفرص الربحية المتميزة التي تقدمها الشركة سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي.

تعزى نجاح دي دي مصر إلى ميزاتها المبتكرة، مع مركز الرحلات كعامل رئيسي يعزز مرونة السائقين ويدمج نظام أمان قوي، بما في ذلك زر SOS وإمكانيات المراقبة والتسجيل أثناء الرحلة.

تقدم دي دي مصر مجموعة متنوعة من الخدمات مثل "وصلني"، و"طيران"، و"سبيد"، و"فليكس" لتلبية احتياجات المستخدمين، وتأكيدًا على التزامها بالسلامة، تظهر النتائج أن 99.9% من الرحلات تتم دون حوادث.

من بين الميزات المبتكرة التي أطلقتها دي دي مصر مؤخراً هي "دي دي فليكس"، التي توفر خيارات ديناميكية للركاب والسائقين مع إمكانية التفاوض على الأسعار بشكل مباشر.

تشير نتائج استطلاع إيبسوس إلى أن 59% من سائقي دي دي يعتبرون دخلهم من المنصة مكملاً لأرباحهم الإجمالية، مما يبرز أهمية الأرباح والمرونة والسلامة للسائقين. محمد حلمي، مدير الشئون الخارجية في دي دي مصر، أكد التزام الشركة بتقديم خدمة ممتازة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على توفير تجربة نقل آمنة ومرضية للسائقين والركاب. يتوقع توسع دي دي مصر في خمس مدن إضافية بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مع التركيز على توفير حلول نقل ذكية وآمنة وبأسعار معقولة.