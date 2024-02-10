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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

أسرة الشاعر مجدى نجيب تتلقى واجب العزاء بمسجد عمر مكرم.. صور

جانب من العزاء
جانب من العزاء
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استقبلت أسرة الشاعر الكبير مجدي نجيب ، منذ قليل،  واجب العزاء  فى الراحل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، حيث رحل عن عمر ناهز الـ88 عامًا، بعد تعرضة لأزمة صحية شديدة.

حرص النجم محمد منير على تقديم واجب العزاء فى الشاعر الراحل مجدي نجيب،  كما حرص كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي وأعضاء النقابة محمود كامل، وهشام يونس، محمد الجارحي على الحضور، بجانب بعض الأهل والأصدقاء.

يُعد الشاعر الكبير مجدي نجيب، احد اهم شعراء جيله، حيث كتب  العديد من الأغاني لأكبر المغنين المصريين، وكتب أشعارا وأغاني للأطفال، من دواوينه الشعرية: صهد الشتا 1964، ليالي الزمن المنسي 1974، مقاطع من أغنية الرّصاص 1976، ممكن 1996، الوصايا 1997.

ومن أغانيه التي غناها كبار نجوم الفن: كامل الأوصاف وغناها عبد الحليم حافظ، العيون الكواحل وغنتها فايزة أحمد، قولوا لعين الشمس وغنتها شادية، الحب ليه صاحب غناها أحمد منيب، سيبوني أحب غناها هاني شاكر، جاني وطلب السماح وغنتها صباح، شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة بعتب عليكي وغناها محمد منير.

 

82086-محمد-منير-يقدم-واجب-العزاء-في-الشاعر-الكبير
82086-محمد-منير-يقدم-واجب-العزاء-في-الشاعر-الكبير
98298-محمد-منير-يقدم-واجب-العزاء
98298-محمد-منير-يقدم-واجب-العزاء
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