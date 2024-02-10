بهاتريك عفيف.. قطر تتوج بكأس آسيا على حساب الأردن

حقق منتخب قطر إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "استاد لوسيل" مساء اليوم، في نهائي البطولة.

سجل أكرم عفيف، نجم المنتخب القطري، أهداف المباراة الثلاثة من ركلات جزاء، ليُصبح أول لاعب يسجل في نهائي كأس أمم آسيا في نسختين متتاليتين (2019, 2023).

تقدمت قطر في الشوط الأول بهدف عفيف في الدقيقة 21، وتعادل الأردن في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 67، ليلجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية، لكن عفيف عاد ليُسجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 73 و95، ليُقود قطر للفوز باللقب.

وبفضل الهارتك الذي سجله في المباراة النهائية، ارتفع رصيد عفيف إلى 8 أهداف في البطولة، ليُتوّج بلقب هداف كأس أمم آسيا 2023.

وجاء تشكيل قطر ضد الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر - المهدى علي - لوكاس مينديز - طارق سلمان.

خط الوسط: محمد وعد - أحمد فتحي - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرازق.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.

وتأهل منتخب قطر إلى النهائي بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح منتخب الأردن في التأهل بعد الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وأصبح قطر أول منتخب عربي يحافظ على اللقب في نسختين متتاليتين، حيث نجحت 4 منتخبات فقط في تحقيق هذا الإنجاز من قبل، وهي: كوريا الجنوبية (1956 - 1960)، إيران (1968 - 1972 - 1976)، السعودية (1984 - 1988)، واليابان (2000 - 2004).