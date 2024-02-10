"جارتنر" تُصنِّف "تريند مايكرو" كأفضل مزود لخدمات الحماية الرقمية للنقاط الطرفية

أعلنت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد الرائدة عالميًا فى مجال الأمن السيبراني، عن تصنيفها من قبل تقرير " Magic Quadrant" الصادر عن مؤسسة "جارتنر" للدراسات والأبحاث العالمية لعام 2023، كأفضل شركة رائدة فى مجال توفير التقنيات والحلول المتخصصة في النقاط الطرفية بفضل ما تقدمه منصة "تريند فيجن وان- Trend Vision One™" - أبرز إنجازات شركة "تريند مايكرو"، والتي تم تصميمها خصيصا لتوفير الحلول الشاملة للتعامل مع مختلف درجات التهديدات السيبرانية التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ويأتي هذا التصنيف ليؤكد ريادة شركة "تريند مايكرو" المتفردة في مجال الأمن السيبراني، فهو التكريم الثامن عشر على التوالي الذي تمنحه مؤسسة "جارتنر" العالمية لشركة "تريند مايكرو" منذ التكريم الأول الذي حصلت عليه فى عام 2002، كما يُظهر هذا الإنجاز الثابت مدى ثقة مؤسسة "جارتنر" المستمرة في تفوق شركة "تريند مايكرو" في هذا المجال المتطور، فضلاً عما يعكسه من تميز "تريند مايكرو" في مجال أمان النقاط الطرفية والالتزام المتواصل بتقديم حلول أمان فعالة، لينضم هذا الإنجاز إلى سجل الشركة المشرف في هذا المجال.

وتعتمد منهجية البحث التي تم اتباعها في تقرير Gartner Magic Quadrant على تصنيف شركات مزودي الخدمات التكنولوجية والبرمجيات إلى أربع فئات هم: (القادة، أصحاب الرؤى، الشركات العاملة فى أسواق محددة، والمنافسين). حيث أكد التقرير أن حلول وخدمات الحماية التي تقدمها منصة "تريند فيجن وان™"، لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، يجعلها الخيار الأمثل لأوسع نطاق من المؤسسات العالمية الباحثة عن توحيد مقدمي خدمات الأمن السيبراني، وتبسيط عمليات الأمان الخاصة بها بأعلى معايير الجودة والإحكام. كما تتميز منصة تريند فيجن وان™ أيضًا بقدرتها على توفير رؤية مركزية شاملة تُمكنها من الاستجابة الفورية لأي تهديدات محتملة والتعامل معها بأكبر قدر من المرونة والسلاسة لحماية الأصول الرقمية.

من جهته أعرب الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا، عن سعادته البالغة بحصول منصة "تريند فيجن وان™" على هذا الاعتراف من Gartner Magic Quadrant ،في مجال حماية النقاط الطرفية، قائلاً: "هذه الجائزة ليست مجرد تقدير أو تكريم تحصل عليه "تريند مايكرو" للمرة الثامنة عشر على التوالي من واحدة من أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم، بل هو تتويج جديد لجهود "تريند مايكرو" المتفانية فى مجال تحقيق الأمن السيبراني عبر السنوات الماضية، بالإضافة لذلك فهو يمثل دفعة قوية لمنصة "تريند فيجن وان™"، تعكس صحة مسار "تريند مايكرو" وأهدافها المستقبلية، المتمثلة في وضع معايير جديدة للأمن السيبراني تخلق عالم آمن لتبادل المعلومات الرقمية".

ويسلط التقرير الضوء على نقاط القوة البارزة في منصة "تريند فيجن وان™"، بما في ذلك قدرتها على إدارة الهجوم والتعامل معه بشكل متكامل، وكذلك قدراتها في الكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الموسعة لها، حيث تلعب كل هذه العوامل دورًا محوريًا في الحد من المخاطر بشكل استباقي وتبسيط العمليات الأمنية. علاوة على ذلك، تم الاعتراف أيضًا بالطبيعة الشاملة والتكامل السلس لمكونات حزمة أمان مساحة العمل التي تقدمها " منصة تريند فيجن وان ™ "، بما في ذلك الاضافة الحديثة لقدرة اكتشاف تهديدات الهوية والتعامل معها.

وتعتزم شركة "تريند مايكرو" المشاركة في قمة "جارتنر" للأمن وإدارة المخاطر المزمع عقدها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024. الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تقرير تريند مايكرو للأمان السيبراني للنصف الأول من عام 2023 يؤكد على أن حلول الشركة نجحت في اكتشاف والتصدي لأكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.