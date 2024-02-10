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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان 2024.. الكشف عن بوستر تشويقى لمسلسل "إمبراطورية ميم"

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائيا منفردا لمسلسل للنجم خالد النبوي بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ظهر النجم خالد النبوي منفردًا على البوستر المبدئي لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي تدور أحداثه حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

إمبراطورية ميم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024