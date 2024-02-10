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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل مسار إجباري

أحمد داش
أحمد داش
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طرحت منصة watch it الرقمية البرومو الدعائى لمسلسل "مسار إجبارى"، والمنتظر عرضة خلال الموسم الدرامى بشهر رمضان المقبل.

ظهر من خلال البرومو الدعائى للمسلسل النجوم الشباب أحمد داش وعصام عمر بشكل تشويقى دون توضيح لأى تفاصيل خاصة بالعمل.

https://www.instagram.com/reel/C3LLLzuIs4p/?igsh=ZTUydzBnaHFyeTNj&fbclid=IwAR1192I4NNJ36zG-bgs6LCwvU0vJeDb1s0KowJ1o2KY9Ly-w2hXuK3Mfqio


علقت المنصة على البرومو الدعائى "انتظروا النجمين عصام عمر وأحمد داش فى مسلسل مسار إجبارى، رمضان المقبل 2024، فى جميع دول العالم".


المسلسل بطولة صابرين، أحمد داش، رشدى الشامى، جورى بكر، عصام عمر، بسمة، مى الغيطى، والإخراج نادين خان.


شارك الفنان أحمد داش فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، مى كساب، هالة صدقى، زينة، أحمد داش، إيمان العاصى، منة فضالى، عصام السقا، أحمد فهيم، والإخراج محمد سامى.
 

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