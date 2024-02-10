إعدام طن ونصف أغذية غير صالحة للاستهلاك في محافظة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ضبط واعدام اكثر من 1.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنفيذا لتعليمات الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين .

كانت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارت قد شنت حملات متتابعة على المطاعم والمحلات والمنشآت الغذائية اسفرت عن المرور على عدد 99 منشأة غذائية متنوعة عدد71منشاة تدار بدون ترخيص عدد7منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها وتحرير 139محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتم ضبط1 طن زيت طعام مجهول المصدر بمخزن تابع لاحد المطاعم واعدام 528 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى و65لتر مشروبات منتهية الصلاحية كما تم سحب عدد 13عينة أغذية للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

واصلت مديرية الطب البيطرى في محافظة دمياط حملاتها علي الاسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات و الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم.



قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم برفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بضبط ١٤٧كجم من الدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة المستوردة وعجينة الحوارشي وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى)

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٣٣٧ محضرا تموينيا خلال حملات شهر يناير الماضى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، والتى تم خلالها تحرير ١٣٣٧ محضرا.

جاء من بين المحاضر تحرير ٢٠٦ محاضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.