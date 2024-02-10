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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب والشيوخ

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور؛ للوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى وعدد من تنفيذيين المحافظة.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء مجلس النواب والشيوخ دوائر الطالبية والعمرانية والهرم واكتوبر والدقي والعجوزة وبولاق عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا