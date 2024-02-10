مرموش يسجل هدفًا في تعادل فرانكفورت وبوخوم بالدوري الألماني

قاد الدولي المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع نظيره بوخوم، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

تقدم فرانفكورت عن طريق مرموش في الدقيقة 14، وتعادل بروشينسكي هدف التعادل لفريق بوخوم فى الدقيقة 17.

وشن لاعبو فرانكفورت هجوما شاملا على مرمى بوخوم ولكن لم تسفر محاولاته عن أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: أوريليو بوتا، روبن كوخ، وليان باتشو، فيليب ماكس.

خط الوسط: هوجو لارسون، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: فارس شعيبي، عمر مرموش.

وبهذا التعادل، احتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، فيما حل بوخوم فى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.