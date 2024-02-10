ضبط 147 كيلو لحوم فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

واصلت مديرية الطب البيطرى في محافظة دمياط حملاتها على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم.



وقادت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم حملة برفقة الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة، ضبطت ١٤٧كجم من الدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة المستوردة وعجينة الحوارشي وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى ).

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٣٣٧ محضر تمويني خلال الحملات المُنفذة طوال شهر يناير الماضى، شملت تحرير ٢٠٦ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي، وبالنسبة للأسواق تم تحرير ١١٣١ محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، وضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، وضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.

