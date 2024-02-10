كهربا وأفشة ونجم الزمالك في عزاء والد أحمد نبيل كوكا

تواجد عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك وشخصيات رياضية كبيرة على حضور مراسم عزاء والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي ومنتخب مصر.

وتواجد سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي، ونجوم الفريق مجدي قفشة ومحمد هاني ومحمود كهربا وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء، وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي والدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاجي الطبيعي بالأهلي لمساندة وتقديم واجب العزاء للاعب الاهلي ومنتخب مصر في وفاة والدة الذيب وافته المنية مساء أمس وتم تشييع الجنازة صباح اليوم.

كما توافد أقارب وزملاء أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، على العزاء المقام حاليًا في البساتين لتقديم واجب العزاء ومواساته على رحيل والده.

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل كوكا في وفاة والده ، وقال الأهلي، في بيان العزاء: رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان'.