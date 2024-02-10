تاريخ اختراع الكاميرا من البداية حتى تطورها المذهل

اختراع الكاميرا من الاختراعات المذهلة التي توصلت إليها البشرية، بالرغم من بدايتها المتواضعة حتى وصلت الى شكلها الحالي المبهر والمتطور للغاية ولكنها رحلة مليئة بالابداع لكل من شارك في ظهور هذا الاختراع وتطوره مع الزمن، فلم تكن البشرية تتخيل منذ زمن ان تصنع آلة تلتقط وتصور كل ما تراه العين ويتم تخزينها على هيئة فيلم ورؤيتها مرات ومرات، الآلة نفسها تاريخها قديم للغاية بدأت قديما وتم تصميمها حديثا في عهد أرسطو.

عرف التصوير في البداية في الغرفة المظلمة وفي عهد ليوناردو دافنشي اخترع جيرولامو كاردانو العدسة البصرية عام ١٥٥٠ والتي تساعد على النظر وكانت هذه العدسات محدبة الوجهين وفي عام ١٦٥٨ طور العالم ثوماس راسموسن علم التصوير واتبعه العالم الألماني جوهانتزان في عام ١٦٨٥ وعلماء أخرين، ولكن "داجير" هو من صمم أول آلة تصوير عام ١٨٣٩ وبدأ محاولاته منذ عام ١٨٢٢ وسمي بالتصويرالضوئي وكان اختراع غير مسبوق وبفضله تغير الكثير في هذا الوقت.

وبدات ظهور شركات صناعة آلات التصوير العملاقة عام ١٩٣٦ شركة وراء الأخرى وتحاول كل شركة تطوير التصوير والآلة عن الأخرى،وحصل العالم على اول صورة بالألوان عام ١٨٦١ بفضل العالم الفيزيائي جيمس ماكسويل، ولكن تطور التصوير بشكل كبير وملحوظ في بداية الألفية الجديدة واعتبرت ثورة في مجال التصوير بشكل هائل ومتسارع وانتقلت الكاميرا للأدوات التكنولوجية كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر وتصغير حجمها لشكل اعتبر معجزة.

واستطاعت الولايات المتحدة الامريكية اصدار آلات تصوير للطائرات وكاميرا بمنظار عام ١٩٢٠ وفي زمن الحرب العالمية الثانية تطورتصناعة الكاميرا حيث احتوت على الفلاش وهو اضاءة مكان التصوير لجعل الصورة اكثر وضوحا وفي عام ٢٠٠٠ ظهر اول هاتف محموليحمل كاميرا في كوريا الجنوبية ومع الوقت تطورت الهواتف المحمولة حتى اصبحت تحمل كاميرا اكثر دقة ووضوح ومميزات اكتشاف الوجهوخاصية التكبير والتصغير