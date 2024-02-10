شاهد.. الحزن يسيطر على أحمد نبيل كوكا أثناء تلقيه واجب عزاء والده

سيطر الحزن على أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء تلقيه واجب العزاء في والده والذي توفي مساء أمس الجمعة.

حرص عدد من نجوم الكرة على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، والمقام حاليا فى دار المناسبات بمنطقة البساتين، بعدما تم تشييعه من مسجد "الحافظ" بالبساتين.

كما حرص سامي قمصان مدرب الأهلي، والدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاجي الطبيعي، وثنائي الفريق خالد عبد الفتاح وحمزة علاء، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده، وقال الأهلي، في بيان له: "رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".

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