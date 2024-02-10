إزالة 13 حالة تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استمرار أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب ، لافتة الى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة .

وفى هذا السياق، تلقت المحافظ تقريرًا حول نتائج أول حملات الأسبوع الثالث من انطلاق الموجة أسفرت عن إزالة ١٣ حالة بمركز كفر سعد تابعة لولاية إدارة الصرف باجمالى مساحة ١٨٢٨ متر مربع ، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٣٥ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ١٢١٧٨.٥ متر مربع و ٦ حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة ١٤٣ فدان و ٢٢ قيراط و ١٤ سهم .

وشددت محافظ دمياط على ضرورة التنسيق بين كل الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير جميع الخدمات لأهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و رؤى الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال المشروع وتخطى أى معوقات قد تواجه عملية التنفيذ ، لافتة الى أن هناك تعاون تام بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة لاتمام المشروع الذى سيساهم فى دعم أنشطة المجلس التى يتم تقديمها للمرأة بمحافظة دمياط.