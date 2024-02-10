مجلس الكنائس العالمي يشارك في المنتدى الاجتماعي العالمي

يعقد المنتدى الاجتماعي العالمي 2024 في الفترة من 15 إلى 19 فبراير في نيبال، ومن المقرر ان يشارك مجلس الكنائس العالمي (WCC) دور نشط في هذه المنصة للتقارب بين مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الحركات الاجتماعية والعمال والمزارعين، فئات المجتمع المدني والمجتمعات المهمشة والمتأثرة بآثار الرأسمالية النيوليبرالية والخصخصة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس ، بان الغرض من المنتدى هو خلق تفكير تأملي، ومناقشة ديمقراطية للأفكار، وصياغة المقترحات، والتبادل الحر للخبرات، والترابط من أجل اتخاذ إجراءات فعالة. نشأت نسخة 2024 في عام 2001 برؤية "عالم آخر ممكن"، ويتمحور موضوعها حول الدعوة إلى "عالم آخر الآن".

وكشف مجلس الكنائس العالمي بان مجلس المناخ العالمي سيشارك في حلقتين حول "العدالة المناخية، والبيئة، والتحولات العادلة، والموئل، والتنمية المستدامة" في 16 فبراير، و"الأرض والزراعة والسيادة الغذائية والطاقة الزراعية الإيكولوجية والموارد الطبيعية" في 17 فبراير.

واشار مجلس الكنائس العالمي بأنه سيشارك أيضًا في أحداث جانبية مثل "يوبيل الديون في زمن تغير المناخ" في 18 فبراير، حيث سيتبادل قادة الكنيسة والمجتمع بالإضافة إلى خبراء من البلدان المعرضة للمناخ الخبرات الحياتية ودراسات الحالة حول تغير المناخ. التقاطعات بين الديون الخارجية وتغير المناخ.

وتابع مجلس الكنائس العالمي : ستكون موضوعات مثل المنتدى العالمي القادم للمياه وكذلك المياه كحق من حقوق الإنسان في صدارة التجمعات والمناقشات.