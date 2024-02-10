المركز الثقافي بطنطا يستضيف معرض صالون الدلتا السادس للشباب (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، تقديم برنامحها الثقافى، حيث شهد المركز الثقافي بطنطا افتتاح فعاليات الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب المقام بعنوان "وطني"، وذلك ضمن خطة اعدتها وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات تفقد الأعمال الفنية بالمعرض والتى تصل الى 150 عملا فى مجالات الخزف، النحت، التصوير، الجرافيك، النسيج والكولاچ وغيرها، ثم لقاء بعنوان" مسارات الإبداع فى الفن المعاصر " تقديم د. محمد عبد المطلب -أستاذ سيكولوجيا الأبداع المتفرع بكلية التربية النوعية.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير لجميع الفنانين المشاركين الذين بلغ عددهم 70 فنانا وفنانة من مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف المجالات، وهم مريم محمد الدسوقي الحاصلة على جائزة الصالون، محمد نبيل الحاصل على الجائزة الأولى في التصوير، إيمان عاطف الحاصلة على الجائزة الأولى في الخزف، أحمد سامى الحاصل على الجائزة الأولى في النحت، كما حصلت الفنانة منى وحيد على جائزة لجنة التحكيم، وحصلت شهد عبد العال على جائزة الفنانين التلقائيين لهذا العام، بينما كانت الجائزة التشجيعية من نصيب ثناء رضا.

هذا وقد تم فرز الأعمال على مدار أسبوعين من قِبل لجنة التحكيم برئاسة د. ماهر عراقيب أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وعضوية كل من د.سعيد العناني أستاذ الخزف المتفرغ ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث سابقا جامعة طنطا، د. أماني إبراهيم أستاذ الرسم والتصوير المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، د رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية،.د. سمية عيسى أستاذ التصميم المساعد كلية التربية النوعية، .د. مروة سليمان أستاذ الرسم والتصوير المساعد، وقومسير الصالون الفنان سليمان بلال.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الفني حتى يوم 20 فبراير الحالي بقاعة المعارض بالمركز، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وذلك لإتاحة الفرصة للفنانين والمهتمين بحركة الفن التشكيلي للاطلاع على الأعمال المشاركة التي تعكس بدورها جمالا بصريا يسهم في تشكيل الثقافة والوجدان.

427898658_793559719475068_8898098419901689710_n

427540654_793559696141737_7526618409157743700_n

426311793_793559659475074_2943048122351855070_n

427886801_793559636141743_3454179023713112134_n

427975216_793559599475080_3097900241759656286_n