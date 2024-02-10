قمة الدوري الألماني.. أمين عدلي يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الدوري الألماني.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب باي أرينا، في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الألماني، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي المغربي أمين عدلي، هجوم ليفركوزن أمام العملاق البافاري، ويتواجد السويسري جرانيت تشاكا في وسط الملعب.

وتعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، هي مواجهة بين متصدر ترتيب الدوري الألماني ووصيف الترتيب.

يتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بينما يأتي بايرن ميونخ في الوصافة بـ50 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: ستانيشيتش - جرانيت تشاكا - أندريخ - جريمالدو

وفي الهجوم: ناثان تيلا - أمين عدلي - فلوريان فيرتز.