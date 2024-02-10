إيهاب حسنين يكرم أبطال ملتقى خورفكان الدولي لألعاب القوى "صور"

حرص إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى لرياضة ذوي الإعاقة على حضور ملتقى خورفكان لألعاب القوى بدعوة من الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي.

لبى إيهاب حسنين الدعوة من الدكتور عبد الرزاق وحرص على تكريم الفائزين بالملتقى متمنيا لهم التوفيق في المحطات القادمة.

ويحظى الملتقى المقام خلال يومي 8 و9 فبراير بمشاركة 31 دولة مختلفة، بأهمية كبيرة كونه أحد المحطات التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية التي تقام الصيف المقبل في باريس.

كما حرص إيهاب حسنين على دعوة الدكتور عبد الرزاق لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة المقرر إقامته بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في الثالث من شهر مارس المقبل.

يذكر أن إيهاب حسنين يترأس بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى لحضور بطولة فزاع لألعاب القوى خلال الفترة من 7 حتى 16 فبراير لتأهيل بعض اللاعبين لدورة باريس.