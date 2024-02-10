سفارة السعودية تنظم مسيرة "كات ووك " 2024 احتفاء باليوم العالمي للنمر العربي

نظمت سفارة السعودية لدى مصر اليوم في القاهرة مسيرة " كات ووك 2024 " احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام.

وشارك في المسيرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأعضاء بعثة المملكة لدى مصر.

وقام المشاركون بالسير بهدف إكساب الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية، ومنها النمر العربي الذي قامت المملكة بتقديم مجموعة متنوعة من المبادرات لحمايته من الانقراض وعودته إلى بيئته الطبيعية.

كما أقامت السفارة عددا من الفعاليات الموجهة للأطفال بهدف تعريفهم بقيم الحفاظ على البيئة وغرس مبادئ الحفاظ عليها لديهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 12 يونيو 2023م بالإجماع قرار "اليوم العالمي للنمر العربي" المقدم من المملكة الذي شاركت في رعايته أكثر من 30 دولة، حيث أُعلن أن يوم 10 فبراير يوماً عالمياً للنمر العربي يتم الاحتفاء به سنوياً حول العالم.







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