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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس متهم في حيازة الحشيش المخدر بالساحل

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة الساحل حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق في حيازة الحشيش المخدر بغرض الربح والاتجار غير المشروع بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى واعترف بحيازته المضبوطات بهدف الربح والتجارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن 600 كيلو القبض على عامل بدائرة قسم شرطة الساحل حيازة الحشيش