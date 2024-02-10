حبس متهم في حيازة الحشيش المخدر بالساحل

قررت نيابة الساحل حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق في حيازة الحشيش المخدر بغرض الربح والاتجار غير المشروع بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى واعترف بحيازته المضبوطات بهدف الربح والتجارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.