متحدث الأونروا: تدخل إسرائيل في رفح جنوبي غزة سيؤدي إلى حمام دم

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، لا يوجد لدينا من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي، والأمر الطبي والإنساني يتفاقم بشكل كبير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك في رفح الفلسطينية آلاف الشهداء والمصابين بعد تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار "أبو حسنة"، إلى أن تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيحدث حماما من الدم، حيث يغرق بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني في سيل من الدماء منذ السابع من أكتوبر.

ونوه "أبو حسنة" أن مئات الآلاف من النازحين والمرضى بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي، حيث أن 5% من سكان قطاع غزة، قد استشهدوا.