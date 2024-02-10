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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بكاء أحمد نبيل كوكا في مراسم عزاء والده.. "صور"

الحزن يسيطر على كوكا
الحزن يسيطر على "كوكا" في مراسم عزاء في والدة
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انطلقت بعد صلاة المغرب مراسم عزاء والد لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة وتم تشييع الجنازة اليوم السبت من مسقط رأسه في حي البساتين بالقاهرة.

وتقام مراسم العزاء في والد كوكا في دار العزاء بالبساتين، ولم يتمالك اللاعب نفسه وأجهش بالبكاء خلالها.

كان أحمد نبيل كوكا، دخل في نوبة بكاء وانهيار خلال جنازة والده  وسط حضور عدد من نجوم النادي الأهلي الذين ساندو اللاعب وفى مقدمتهم خالد بيبو مدير الكرة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود متولي ومصطفى شوبير وعدد كبير من اللاعبين مراسم تشييع الجنازة. 

مراسم عزاء والد لاعب الاهلي أحمد نبيل كوكا حي البساتين بالقاهرة محمود عبد المنعم كهربا