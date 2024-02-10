كيف تتخلص من الأفكار السلبية لتحافظ على صحتك النفسية؟

يتعرض الكثير من الناس في أغلب الأحيان لوجود أفكار سلبية في ذهنهم تؤثر على طريقة التفكير والأداء اليومي للحياة وتجعل الانسان يشعر بعدم الراحة، وبالتالي تؤثر على الصحة النفسية، والأفكار التي ينطر بها الشخص للعالم هي المرآة التي ترشده في حياته لذلك علىكل شخص ان يجد الطريقة التي يتخلص بها من تلك الافكار ويستبدلها بأفكار إيجابية يتصرف على أساسها لتحسين من حالته النفسية والمزاجية والبعد عن الاضطرابات النفسية.

نصائح للتعامل مع الافكار السلبية:

استبدل المحيط السلبي الذي يولد الأفكار والطاقة السلبية وحاول أن تحيط نفسم بشخص ايجابي يساعدك على الاسترخاء وتحقيق الانجازات.

ممارسة الرياضة حل مثالي لاي شخص لا يفكر بشكل صحي تعزز الطاقة النفسية والجسدية وتساعد الجسم في الاسترخاء وتشعر الشخص بالسعادة.

التعبير عن المشاعر للمقربين امر جيد حيث يستعد على الراحة النفسية وانتاج افكار ايجابية وخروج المخاوف الداخلية من القلب.

ممارسة الهواية المفضلة للشخص مهما كانت تلك الهواية موسيقى، رسم، رقص، مشاهدة افلام ومسلسلات، المشي، ايا كان ما يساعد الشخص على تحسين صحته النفسية.

اذا كانت الاخبار السياسية والاقتصادية سواء في العالم او الشأن المحلي تعكر المزاج وتدخل طاقة سلبية توقف عن متابعتها.

الشعور بالامتنان حول كل المميزات التي يمتلكها الشخص والنظر للامور المثالية وعدم التركيز مع الاشياء التي يفتقدها.

مكافأة الذات عند انجاز المهام او عمل شىء يستحق المكافأة حتى لو كان شخص بسيط.

التأمل واليوجا من الممارسات التي تساعد على الاسترخاء واخراج الطاقة السلبية والشعور براحة نفسية كبيرة.

تحدث مع نفسك واعتبر نفسك صديق تخرج معه افكار السلبية وتضع حلول وابتكارات لحياة صحية.

حاول تشتيت ذهنك بمحاولة التفكير عن اشياء جديدة يمكنك فعلها او طموحات تسعى للوصول ليها حتى تبتعد عن افكارك السلبية.

تجنب الاجهاد الدهني والجسدي حيث يخلق التوتر وتشوش العقل وبالتالي دخول الافكار السلبية.

قبول افكارك السلبية والعمل على تصفيتها شيئا فشيئا لتقتنع داخليا ان لا فائدة لها والتعامل معها وتقبلها امر يهون على الشخص الكثيرمن الضغوط.

يمكنك الاستعانة بالكتابة للتعبير عن المشاعر واخراج الافكار السلبية على ورق ثم التخلص منه وفي المقابل كتابة الافكار الايجابية والطموحوالمخططات في الكتابة والاحتفاظ بها.

عندما تشعر بالفشل مع كل مرة تحاول فيها حاول من جديد لا تيأس ولا تتوقف فالحياة تسير بهذا الشكل المحاولة والايمان بالوصول هماكبر المقاومات لتحقيق الامنيات.