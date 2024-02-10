مقتل 3 هولنديين في حادث غربي سويسرا بجبال الألب

لقيت عائلة هولندية مكونة من ثلاثة أفراد مصرعها في حادث مأساوي خلال رحلة تنزه عبر جبال الألب في سويسرا.

وقالت الشرطة المحلية في سويسرا في بيان صحفي أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت إن من بين الضحايا أما تبلغ من العمر 57 عاما، ونجلها (22 عاما) ونجلتها (25 عاما)، كانوا قد أُدرجوا أول أمس على قائمة المفقودين، وعُثر عليهم قتلى بالقرب من جبل "روشيرس دي ناي"‏ ضمن سلسلة جبال الألب في كانتون "فود" غربي البلاد.

وكان الضحايا الثلاثة قد انطلقوا في رحلة تنزه عبر الجبال صباح يوم الأربعاء الماضي، ولم ترد منهم أي أنباء منذ ذلك الحين، لذا فقد أُطلقت حملة بحث واسعة النطاق أول أمس، وعثر على جثامينهم صباح أمس على بعد نحو 300 متر تحت مسار شديد الانحدار.