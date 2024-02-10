نصائح تساعد في حل مشكلة جفاف العين المزمنة والمزعجة

جفاف العين ازمة منتشرة بشكل كبير ناتجة عن عدة أسباب يعتقد البعض انها مشكلة صحية غير مزعجة ولكنها مؤلمة ومزعجة للغاية ومزمنة لدى البعض وتحتاج لاهتمام وعناية صحية حيث تجعل الشخص بعاني من الم شديد في العينين وعدم وضوح الرؤية وصداع والتهاب واحمرار العين والم يشبه وجود الرمل في العين وتبرز "البوابة نيوز" نصائح الاطباء للتعامل معها.

-أسباب جفاف العين:

تنتج بعد عملية تصحيح النظر "الليزك".

نتيجة بعض الامراض الداخلية في الجسم.

عدم تناول المياه بشكل كافي.

قد يكون ناتج عن تعرض شديد للهواء.

النظر للهاتف والكمبيوتر لفترات طويلة.

القراءة لفترات طويلة.

تناول بعض الأدوية لفترات معينة تسبب جفاف العين.

-نصائح للتعامل معها:

ضرورة استخدام قطرات الجفاف او مرطبات العين.

وضع كمدات دافئة على العين.

غسلها بماء نظيف عدة مرات.

شرب الكثير من الماء والسوائل.

اراحة العين من الاضاءة والهاتف والقراءة.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3.

الوقاية من التعرض المباشر للشمس بارتداء نظارة شمسية.

الوقاية من التعرض لتيارات هواء باردة مباشرة.

التواجد في بيئة خالية من الاتربة والغبار.

اذا تفاقمت الحالة يجب الذهاب الفوري للطبيب.