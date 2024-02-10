الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للبقول

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 10 فبراير اليوم العالمي للبقول ومنها حبوب وفاصوليا وذرة وبذور آخرى تباع للمستهلك حيث تهدف الزراعة المحافظة تحقيق زراعة مستدامة ومربحة تحسن سبل عيش المزارعين، وتقول المنظمة أن البقول نوع من المحاصيل التي لاتُحصد إلا للحصول على بذورها الجافة لتدخل أي الأطباق والمأكولات اليومية في أنحاء العالم ولها قيمة غذائية عالية.

حيث تحتوي على البروتين وتفيد كل من يتعذر عليه تناول اللحوم ومنتجات الألبان سواء اقتصاديا او ماديا، كما أنها منخفضة الدهون وغنية بالألياف القابلة للذوبان وتخفض الكولسترول بالدم وتساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وتوصي منظمة الصحة العالمية بمكافحة تلك الأمراض والبقول للمزارعين محصول هام لبيعه واستهلاكه للحفاظ على الأمن الغذائي للاسرة وتحقيق استقرار اقتصادي.

كما ان زراعتها يحسن من خصوبة التربة ويحسن من انتاجية الاراضي الزراعية، وتساهم ايضا في التخفيف من مشاكل التغيرات المناخية التي يعاني منها الكوكب لذلك تناشد المنظمة بضرورة زراعتها في أنحاء العالم والاعتماد عليها من اجل تحسين الاقتصاد والتربة والاستقرار للأسرة وتعويض تناول البروتينات من اللحوم.