بوصعب: لبنان بذل كل ما بوسعه لمنع الحرب.. واستهداف "جدرا" تطور خطير

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن الدولة اللبنانية بذلت كل ما في وسعها لإبعاد شبح الحرب عن لبنان، معتبرا أن إسرائيل ليس لديها حدود خاصة ولا تستطيع التفكير بشكل صحيح بسبب الأزمة السياسية والعسكرية التي تتخبط بها.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني في عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث بحثا شئونا سياسية وتشريعية.

وأضاف بوصعب أن الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة "جدرا" بإقليم الخروب يعد تطورا خطيرا، لأنها المرة الأولى التي ينفذ فيها الجيش الاسرائيلي غارة على منطقة خارج الجنوب، معتبرا أن هذا التطور لا يجب أن يمر دون الإعتراض عليه.

وتطرق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلى ضرورة السعي لإعادة الحركة بموضوع إنتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه المخرج الأساسي للأزمة السياسية التي يمر بها لبنان حاليًا، معتبرا أنه لا حل حاليا إلا بعقد جلسات تشاور أو تفاهم وذلك للوصول الى جلسات متتالية في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة تأكيد على حرص لبنان على تجنب الحرب مع إسرائيل.

وتُشير إلى أن لبنان يرى أن إسرائيل لا تتصرف بشكل عقلاني بسبب الأزمات التي تواجهها.

وتُؤكد على خطورة استهداف إسرائيل لمنطقة "جدرا" خارج الجنوب اللبناني.

وتُشير إلى ضرورة العمل على حل الأزمة السياسية في لبنان من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية.