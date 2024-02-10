وزير التموين يعلن موعد انطلاق معارض «أهلًا رمضان»

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على أن تفتح معارض أهلا رمضان بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين منتصف شهر فبراير الجاري.

وأكد خلال اجتماع انعقد اليوم، أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وأصحاب منافذ جمعيتي، مضيفا أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضًا.

وأشار المصيلحي إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان بركن خاص، مشددا على مديرى المدريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ علي توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

ووجه وزير التموين هيئة السلع التموينية بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

كما وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.

ووجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وشدد المصيلحي على مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات التي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، على أن يكون عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.

كما طالب وزير التموين مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه انذار اول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير او اذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة ، مشيرا الى ان الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة جميع السلع وتوافرها بالاسواق.

وأكد الوزير أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الاساسي يكمن في ضمان اتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.