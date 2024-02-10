الليلة.. جاليري ضي يستضيف معرض "حالة جنوبية" لثلاثة فنانين من الجنوب

يستضيف جاليرى «ضي» بالمهندسين ، معرض "حالة جنوبية" بمشاركة ثلاثة فنانين من الجنوب، هم الفنان كمال هاشم، محمد عرابي، وعادل كبيدة، وذلك مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الأول من مارس.

فى بيان لفناني المعرض حول العرض المرتقب نقرأ: "ثلاثة فنانين أفرزتهم الكثبان والوديان الحبلى بريادة مستقبل الثقافة الإنسانية وفي حضرة النيل المقدس والخالد في أساطير أسلافنا كأحد ينابيع جنان الله في عليائه.

قدموا للنيل القرابين خوفاً وحباً .. طمعاً واتقاء.. فتموثقوا فيما بينهم وبينه على الصون والحماية والعطاء في كتاب عرف بإسمه. فتمدد في وجدانهم عشقا وشعائر حياة فكان محوراُ للمخيلة الشعبية في حكايات الجمال والعشق والبطولة والحرب وكان عطاؤه ممتداً ديناً فكراً علماً وفنون. كان رمزاً للخير والحب والجمال والخصوبة ليصبح النيل ماضيٍ وحاضر ومستقبل..

وعلى ضفافه كان السحر والعلم والمعرفة وكانت النشأة قد أحيت بداخلهم حكمة المعلم في أبلغ مظاهر الحياة حين تحول الصراع بينه وبين الرمال الناعمة إلى حوار واستكانة وتنامٍ ليستمر النيل في جريانه وتنداح الرمال إلى باطنه لتصنع الجروف والحياة فتذهل الدنيا وتزدهر الحقول. حوارٌ كان بدايةُ للحضارة الإنسانية فكراً. ديناً. فناً. خيراً وجمال.

ومن جانبه، قال الفنان التشكيلى كمال هاشم احد المشاركين فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه حاول تجنب حرب السودان فى اعماله، بإختيار ألوان مبهجة، الا انها ألقت بظلالها الكثيفة على كل الاعمال التي نُفذت بألوان الاكريلك على الكانفاس او الورق بأحجام مختلفة حسب توفر الخامات، والتي كان يحتفظ ببعضها منذ زيارته السابقة للقاهرة ، قبل بدء الحرب.

وعن الذكاء الاصطناعى، أكد الفنان التشكيلى انه يقتحم كل مجالات الفنون بقوة حاليا، موضحًا انه لا يهيب منه بل يراه أداة ستمكن العامة من الاقتراب من مجال التشكيل، والذي ظل فناُ صفويا معزولا عن المجتمع الواسع بصورة ربما اكبر مما أحدثه استخدام تقنيات الطباعة في إنتاج أعمال فنية، و اتاح لأناس الاطلاع على التشكيل واقتناء أعمال فنية.

وأشار الى ان تظل اللمسة الانسانية والقدرة على التعبير عن المشاعر والإبداع والتفرد مواهب فردية للفنان التشكيلي وربما يكون التحدي الذي يمثله الذكاء الصناعي للمشتغلين بالتشكيل دافعا جديدا لابداعات مختلفة باستخدام الذكاء الصناعي او بدونه.

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