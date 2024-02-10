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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ماجدة موريس لـ "البوابة نيوز": الدراما مقصرة في الاهتمام بالمرض اللعين

الناقدة ماجدة موريس
الناقدة ماجدة موريس
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قالت الناقدة ماجدة موريس أن بشكل عام لم تكن هناك أعمال درامية أو سينمائية قدمت مرض السرطان بقدر كافٍ وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: الذي قُدم عبر الدراما أو السينما كانت بدون التركيز علي التوعية بالمرض، وكيفية تعامل الأسرة مع المريض.

وأشارت "موريس"، إلى أن مسلسل "حلاوة الدنيا للنجمة هند صبري هو العمل الوحيد الذي قدم المرض بأفضل طريقة ممكنة من الناحية النفسية والجسدية والاجتماعية، حيث تطرق لجوانب إنسانية عديدة بجانب المرض، وهو علاقة المريضة بالأسرة، وكيفية تعاملها معه، وتقديم كل وسائل الدعم.

ولفتت الناقدة الفنية، إلى أن هناك غيابا وتقصيرا واضحا من الدراما بالاهتمام بالمرض اللعين؛ حيث أن عملًا واحدًا لا يكفي للتصدي للمرض والتوعية به.

 

الدراما مقصرة في الاهتمام بالمرض اللعين ماجدة موريس البوابة نيوز