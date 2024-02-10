طارق الشناوي لـ"البوابة نيوز": الدراما قدمت مرض السرطان بصورة منقوصة

علق الناقد الكبير طارق الشناوي علي تقديم مرض السرطان في السينما والدراما ومساهمتهم في التوعية بالمرض وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: أري أن الفن قدم مرض السرطان بالمفهوم الشعبي، وهذا يعني أن تم استخدام المرض دراميًا، كإنذار أو إرهاص، وبداية لموت البطل أو البطلة، وأنهم قد أوشكوا علي الرحيل، وهذا خطأ من الدراما.

وأوضح، أنه حتى الآن المسلسلات تعمل علي إظهار هذه الصورة؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من تقدم العلم والطب في معالجة المرض اللعين، لكن المعلومة بالمرض دراميًا دائمًا تكون منقوصة.

وتابع: أتمنى من صناع الدراما والسينما أن نتطرق للمرض من كل الجوانب النفسية والجسدية، وخطر السرطان من الممكن أن يتحول الشفاء منه إلي نافذة أخري مبهجة للحياة.

وأضاف "الشناوي": كما يجب إعادة قراءة تاريخ الإنسان، وعندما يشعر الشخص أنه يقترب من حافة الموت يبدأ في إعادة قراءة أنفسنا مجددًا لكي نعيش الحياة بكل أنماطها ويصبح ذلك لمحة درامية مهمة لابد من التركيز عليها.