فتش عن المرأة.. لغز العثور على جثة أمين معمل مشنوقا داخل مدرسة بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة أمين معمل مشنوق بإيشارب داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه لتعدد علاقته النسائية فقامت بمغافلته وخنقه وتمكنت القوات من ضبطها.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مدرسة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "جمعة م" أمين معمل مسجي على الأرض داخل غرفة المعمل وبه آثار خنق وحول رقبته إيشارب، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريقا من النيابة العامة لها وحضور خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب تعدد علاقات المجني عليه النسائية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.