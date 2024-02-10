الكويت تجدد رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين من رفح

أعربت دولة الكويت، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم على مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرًا منها.

وجددت الكويت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، موقفها الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان على موقف الكويت الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لضمان حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة تأكيد على موقف الكويت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وتُؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.

وتُشير إلى أهمية العمل على حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.