علامات مبكرة للخرف تظهر في العين قبل فقدان الذاكرة

أفادت الأبحاث والدراسات إن علامات الإصابة بالخرف قد تظهر مبكرا في العين قبل فقدان الذاكرة.

وتشير دكتورة الأعصاب ماريان شابلووعلماء باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن الإشارات البدائية لظاهرة الخرف يمكن أن يكتشفها أطباء العيون إذا شخصوا وجود حالة تعرف باسم الضمور القشري الخلفي (PCA)، والتي يطلق عليها متلازمة بنسون.

وهي تؤثر علي مناطق الدماغ المسؤولة عن الأداء مثل الإدراك المكاني والمعالجة البصرية المعقدة، وتوصف أحيانا بأنها البديل البصري لمرض الزهايمر.

واقترحت شابلو أن التشخيص الأسرع لـ PCA يمكن أن يكون مفيدا للكثير من المرضى الذين هم في المراحل الأولية من تطور مرض الزهايمر.

حيث تظهر أعراض متلازمة بنسون، وهي مؤشر أساسي للتشخيص المبكر للخرف، قبل سن الستين، وهو وقت ما قبل فقدان الذاكرة والرعشة لدى المصابين بمرض الزهايمر.

ويعتقد الباحثون أن المتلازمة لا يتم تشخيصها بشكل كلي وينبغي زيادة الوعي بها وارتباطها بالتشخيص المبكر للخرف.