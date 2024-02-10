قائمة الأندية المشاركة في النسخة الأولى لبطولة الأفروعربية للطائرة البارالمبية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للأندية للكرة الطائرة البارالمبية عن قائمة الأندية المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 فبراير وحتى 4 من مارس 2024 .

وتضم القائمة كل من :

الشرقة للدخان "مصر"

الرياض - المدينة المنورة " السعودية"

وسام المجد "العراق"

جيساجارا"رواندا"

المستقبل بني غازي - طرابلس - وقرضابية سرت "ليبيا"

السلاوية "المغرب"

محمد بوضياف - عين مران " الجزائر"

فريندشب "نيجيريا"

تقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة البارالمبية مؤتمراً صحفياً يوم 27 فبراير الجاري بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل .

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعًا مؤخراً حضره الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية الذى شارك في الاجتماع عبر تطبيق زووم، لتواجده حاليًا في الامارات رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني لالعاب القوى البارالمبية المشارك في بطولة فزاع الدولية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى العاملين باللجنة البارالمبية بتسهيل مهمة اللجنة المنظمة للبطولة الأفرو عربية ودعمهم التام للخروج بالحدث بصورة تليق باسم ومكانة مصر.

وواصل الدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة اجتماعاته برؤساء اللجان الفرعية، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل إنطلاقها والاطمئنان على كافة الاستعدادات حتى يكون الجميع على اتم استعداد قبل إنطلاق البطولة.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.