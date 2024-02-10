الدوري الألماني.. مرموش يعزز هجوم فرانكفورت أمام بوخوم

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه أمام بوخوم، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

واعتمد توبمولر على الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع الاعتماد على خبرة ماريو جوتزه وأنسجار كناوف في خط الوسط.

وجاء تشكيل فرانكفورت:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: أوريليو بوتا، روبن كوخ، وليان باتشو، فيليب ماكس.

خط الوسط: هوجو لارسون، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: فارس شعيبي، عمر مرموش.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، فيما يُقبع بوخوم في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.