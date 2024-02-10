حصاد قطاعات وزارة الثقافة خلال أسبوع

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم السبت، حصادها للإسبوع الماضي من الفعاليات الفنية والثقافية التي أقامتها بمختلف قطاعاتها وهيئاتها.

ووفق بيان عن وزارة الثقافة فقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرضًا للفنون التشكيلية، بجاليري بيكاسو، بعنوان "أثير الأرض"، للفنانة التشكيلية نازلي مدكور، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الفنانين والمبدعين والمفكرين.

واعلنت وزارة الثقافة ان مبيعات إصدارات الوزارة تجاوزت 650 ألف نُسخة بالدورة 55 بمعرِض القاهرة الدُولي للكتاب ،كما شهدت أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المشارِكة بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، انعكس بشكل ملحوظ على المبيعات، واختتم نسخته الـ55 مُسجلًا عدد الزوار الأكبر في تاريخه بقرابة 5 ملايين زائر

كما سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 2024، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وذلك بالقاعة الدولية " ضيف الشرف" في مركز مصر للمعارض الدولية.

● وزيرة الثقافة تُعلن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ56

نيفين الكيلاني: اختيار عمان ضيف شرف الدورة القادمة للمعرض يُعد مُحفزًا لمزيد من الاحتكاك الثقافي وداعمًا لقوة الروابط على الصعيدين الشعبي والحكومي

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أُقيم باليوم الختامي، لفعاليات الدورة 55 للمعرض، حيث شهدت، مراسم تسليم راية ضيف شرف المعرض من السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، للسيد خليفة بن راشد الشامسي، الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.

● وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يشاركان بجلسة "مستقبل وتنمية النشء والشباب بمصر" في معرض القاهرة للكتاب

واستضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، فعاليات الجلسة الحوارية التي تناولت "مستقبل تنمية النشء والشباب بمصر"، التى شارك فيها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والعديد من قيادات وزارة الرياضة، وذلك بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الندوة التثقيفية التي أقيمت ضمن فعاليات "يوم فلسطين"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، وتناولت دور مصر المحوري، ومواقفها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، والتي شارك فيها الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد أبو مطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر -فلسطين-، والدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس قسم الرأي العام بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.



كما افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية، شملت اليوم افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل، نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق "عباد الشمس" الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض، إلى جانب العديد من الفعاليات على مدار اليوم.



واستقبلت الدكتورة نيفين الكيلانيّ، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، حيث تفقدوا عدد من الأجنحة، والمبادرات التابعة للوزارتين بالمعرض، ومنها أجنحة "حلايب وشلاتين -التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة-، هيئة الكتاب، حياة كريمة، المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومبادرة وعي".

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة روزاورا ليونورا رويدا جوتيريز، سفيرة المكسيك لدى القاهرة، وقائع الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية لمسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي من الإسبانية إلى العربية، التي ينظمها المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع سفارة دولة المكسيك في القاهرة وذلك خلال الندوة التي أقيمت بالقاعة الدولية "قاعة ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55 ، لمناقشة العمل الأدبي "الكتاب البري" للكاتب المكسيكي خوان بيورو.



كما انطلقت فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادي الجديد ضمن مشروع "أهل مصر"

شهدت محافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف 143 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية "أسوان، مطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب سيدات وفتيات مدينة الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الجاري، ويتضمن عددًا من اللقاءات والندوات التثقيفية والورش التدريبية والزيارات الميدانية.

في حين عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعًا مع مديري الفرق التابعة للبيت لمناقشة خطة الإنتاج للعام الحالي لعام ٢٠٢٤.

وانطلقت أولى فعاليات "منتدى القاهرة الثقافي"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، تحت عنوان " الترجمة.. جسر الثقافات ... قراءات شعرية بعدة لغات" بقاعة سينما الهناجر في ساحة الأوبرا.

وعقدت دار الاوبرا المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني "100سنة غنا" والذى تنطلق أولى فعالياته احتفالا بعيد الحب يوم 14 فبراير على المسرح الكبير، بحضور الدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا، الفنان الكبير على الحجار، المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

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