نائبة: ادعاءات "بايدن" بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح كاذبة

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها لادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن "الكاذبة" بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح، مشيرة إلى الدعم التاريخي لمصر للقضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة لدعم القضية بإيجاد حلاً قانونيًا شاملًا، يشمل حل الدولتين والعودة لحدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مصر فتحت معبر رفح بدون قيود منذ بداية الحرب، وقامت بتجميع مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من داخلها أو من دول العالم، وشددت على ضرورة دخول المساعدات قبل مغادرة أي جنسيات أجنبية، مؤكدة أن دعم مصر لغزة هو السبب في وصول المساعدات، وأكدت أنه لولا مصر، لما دخلت أي مساعدات إلى الأشقاء في غزة، فكيف تغلق مصر معبر رفح؟

وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون النظر إلى عواقب، وقامت بقصف المعبر أربع مرات، ورغم ذلك تسعى مصر للتواصل مع الأطراف المعنية للمساعدة في وقف هذا القصف وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مصر لا تحتاج لدلالات للتأكيد على موقفها الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة أشقائها في الحرب التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنة عن رفضها لأي مخططات تستهدف تصفية القضية وتهجير سكان غزة.