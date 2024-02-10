التموين: 1500 متجرا يشاركون في الأوكازيون الشتوي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وصل عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي وصل ل1500 محل منذ انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024

وقالت الوزارة أن نسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% لبعض المنتجات ويستمر ، لافته إلي أن الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.