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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

التموين: 1500 متجرا يشاركون في الأوكازيون الشتوي

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وصل عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي وصل ل1500 محل منذ انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024 

وقالت الوزارة  أن نسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% لبعض المنتجات ويستمر ، لافته إلي أن  الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

الأوكازيون الشتوى 2024 المحال المشاركة في الأوكازيون وزارة التموين والتجارة الداخلية