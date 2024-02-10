وزيرة خارجية بلغاريا: مصر لديها جدول أعمال إيجابي.. وزيارتي الأولى من نوعها منذ 12 عاما

قالت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، إن مصر لديها جدول إعمال إيجابي وهذه الزيارة ليست كمثل الزيارات السابقة وهي زيارة ملموسة والأولى من نوعها وقيمة مضافة للمستقبل.

وأضافت جابرييل، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة إلى القاهرة مهمة بصفة خاصة وهي الأولى من نوعها منذ 12 عام وهي قيمة مضافة للمستقبل.

أكدت أن الطاقة من الملفات المهمة ذات الأولوية ويتم بذل الكثير من الجهود، منوهة بأنه على مدار العامين عقب الحرب الروسية الأوكرانية فأن هذا الملف من الملفات الهامة، مشددة على أن بلغاريا تبحث توسيع سوق الطاقة وهي خطوة مهمة للأمام.