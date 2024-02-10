الإثنين.. الزمالك يخوض مباراتين وديتين استعدادا للإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزية جوميز، خوض الفريق مباراتين وديتين بعد غدا الإثنين وذلك استعدادا لمباريات الدوري الممتاز.

وتقرر أن تكون المباراتين أمام فريقي ليفلز والفيوم، وذلك بعدما خاض الفريق مباراة ودية مع فرق الشباب بالنادي في الأيام الماضية.

ويستغل المدرب جوميز المباريات الودية من أجل التعرف على لاعبي الزمالك وقدراتهم الفنية خاصة وأنه تولي المهمة حديثا.

كان جوزية جوميز قد وقع عقدا للزمالك يمتد بمدة موسم ونصف، وذلك خلفا للمدرب معتمد جمال الذى رحل في الأيام الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.