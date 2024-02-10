ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ65000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ًحيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11125 طنا تشمل: 1875 طن رمل و7800 طن يوريا و1450 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42932 طن تشمل : 13811 طن ذرة و 1710 طن صويا و 6926 طن قمح و 4100 طن خردة و 950 طن زيت طعام و 4142 طن حديد و 1393 طن ابلاكاش و 9900 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 218 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 856 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82859 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130278 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6491 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2753 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .