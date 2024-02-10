استمرار فتح منافذ "أهلًا رمضان" بقرى أشمون

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بتفقد منافذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتي يتم التوسع في فتحها من قبل عدد كبير من تجار الجملة بمدينة أشمون والقرى التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر، الى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.