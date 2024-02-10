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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السعودية تحذر من تداعيات خطيرة لاقتحام قوات الاحتلال لرفح

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، تحذيرًا من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك أمرًا بالغ الخطورة. 

وفي بيان للخارجية، شددت على ضرورة اجتماع مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من تفجير كارثة إنسانية وشيكة، مؤكدة أن كلا من يدعم العدوان سيتحمل المسؤولية. 

وأوضح البيان أن رفح أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين تم إجبارهم على النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا، ومطالبتها بضرورة وقف النار فورًا.

 

 


 

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