السعودية تحذر من تداعيات خطيرة لاقتحام قوات الاحتلال لرفح

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، تحذيرًا من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك أمرًا بالغ الخطورة.

وفي بيان للخارجية، شددت على ضرورة اجتماع مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من تفجير كارثة إنسانية وشيكة، مؤكدة أن كلا من يدعم العدوان سيتحمل المسؤولية.

وأوضح البيان أن رفح أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين تم إجبارهم على النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا، ومطالبتها بضرورة وقف النار فورًا.

#بيان | تحذر المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة pic.twitter.com/YKu79EiZsg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 10, 2024



