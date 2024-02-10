رئيس الأولمبية العراقية: سعيد بتأهل بطل رفع الأثقال إلى أولمبياد باريس

أعرب الدكتور عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عن سعادته بتأهل الرباع علي عمار يسر لاعب منتخب العراق لرفع الأثقال إلى أولمبياد 2024 التي ستقام في العاصمة باريس.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية بقدرات بطل رفع الأثقال العراقي، والإنجاز الذي حققه بالتأهل إلى الأولمبياد، مؤكدا أن ذلك يأتي بعد جهد وتعب كبير من الجميع.

وتعول الرياضية العراقية على الرباع العراقي آمالا كبيرة في تحقيق ميدالية في الأولمبياد المقبلة.

وأحرز لاعب المنتخب العراقي لرفع الاثقال علي عمار يسر ميداليتين برونزيتين في وزن + 109 كجم في بطولة آسيا المقامة منافساتها حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأحرز يسر البرونزية الأول بفعالية النتر بعد أن حقق 234 كجم، والميدالية البرونزية الثاني بالمجموع بعد حقق 425 كجم بالإضافة إلى إحرازه المركز الرابع بفعالية الخطف بعد أن حقق 191 كجم.