تشقق الكعبين وحكة القدمين من علامات تلف الكبد

يعد الكبد عضو حيوي هام يقوم بوظيفته داخل الجسم وللحفاظ عليه من التلف يجي اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع المزيد من الضرر ونوضح في هذا التقرير عن أعراض تلف الكبد التي تظهر في القدمين، بحسب موقع "تايمز ناو".

أولا يمكن رؤية علامات المرض في أجزاء متعددة من الجسم، وبحسب الخبراء فإن القدمين يمكن أن تتأثر أكثر وتظهر بها علامات تؤكد تلف الكبد

أيضا مرضي السكري لو يعاني من تلف الكبد أو التهاب الكبد تصبح الدورة الدموية في حالة سيئة ، وسترى هذه البقع الحمراء الصغيرة وما يشبه لون الصدأ البني، وربما متقشرة علي هيئة نقاط صغيرة أو أصباغ تشبه إلى حد ما الكدمات.

الكبد له علاقة كبيرة بعوامل التخثر في الدم ، وفيتامين K، وعندما تفقد وظائف الكبد، تظهر علامات مثل مثل الكدمات والبقع المتغيرة اللون في أجزاء متعددة من الجسم.

تشقق الكعبين وجفافهما

يحدث نتيجة نقص في أوميجا 3، حيث يصبح الكعب جاف ومتشقق، يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وتساعدك الصفراء على تكسير وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بالإضافة إلى العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ولكن مع ضعف وظائف الكبد، فإننا لا ننتج كمية الصفراء التي نحتاجها للمساعدة في استخلاص أحماض أوميجا 3 الدهنية.

مشاكل الأظافر وحكة القدمين

تحدث مشاكل مع أظافر القدم مع تلف الكبد منها فطريات الأظافر، تشوهات الأظافر، الكالو.

حكة القدمين تحدث نتيجة لأن الصفراء التي ينتجها الكبد سميكة ثم تعود الصفراء إلى الكبد ثم تعود إلى الدم ، ثم تعود إلى الأنسجة ويمكن أن يظهر على شكل حكة.