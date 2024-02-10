وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1084 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 540 شاحنة و58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 544 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EVERST K وعلى متنها 31 الف طن الومنيوم قادمة من الهند، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وأمل.

كما تم تداول 5100 طن بضائع و٣٦٠ شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1922 راكب بموانيها.

